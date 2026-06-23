Albenga, a Vadino nasce il Controllo di Vicinato: incontro pubblico il 29 giugno

Lunedì 29 giugno alle ore 20.30, presso il Chiostro di San Bernardino a Vadino, si terrà un incontro pubblico finalizzato alla costituzione di un Comitato di Controllo di Vicinato nel quartiere.

L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale di Albenga e, in particolare, dalla consigliera delegata al quartiere Vadino Barbara Vullo, con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella tutela del territorio e nel rafforzamento della sicurezza percepita attraverso la collaborazione tra residenti, istituzioni e forze dell'ordine.

All'incontro prenderanno parte rappresentanti dell'Amministrazione comunale, della Polizia Locale di Albenga e del Comitato di Quartiere di Campochiesa, realtà che negli anni ha sviluppato un efficace modello di Controllo di Vicinato, diventando un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Nel corso della serata saranno illustrate le strategie adottate a Campochiesa, tra cui l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, il posizionamento della cartellonistica dedicata al Controllo di Vicinato, la creazione di gruppi WhatsApp attivi per segnalazioni puntuali e tempestive e l'organizzazione di momenti periodici di confronto con l'Amministrazione comunale e le forze dell'ordine.

Afferma la consigliera delegata a Vadino Barbara Vullo: "Desidero ringraziare il Comitato di Quartiere di Campochiesa per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nel condividere la propria esperienza con Vadino. Campochiesa rappresenta un esempio concreto di come il Controllo di Vicinato possa diventare uno strumento efficace di partecipazione e collaborazione tra cittadini e istituzioni".

"Siamo consapevoli che le realtà di Campochiesa e Vadino presentano caratteristiche differenti e che, proprio per questo motivo, sarà necessario valutare insieme soluzioni calibrate sulle specifiche esigenze del nostro quartiere. Tuttavia, il supporto e l'esperienza maturata dal Comitato di Campochiesa costituiscono un punto di riferimento prezioso per avviare questo percorso".

"L'auspicio è che l'incontro del 29 giugno possa registrare una partecipazione numerosa da parte dei residenti, perché il Controllo di Vicinato può funzionare al meglio solo attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e la collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e forze dell'ordine", conclude.