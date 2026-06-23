Albisola, dal 26 giugno al 12 settembre ritorna l'ordinanza di stop ai mezzi pesanti il venerdì e sabato

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha firmato l'ordinanza di divieto di transito temporaneo ai mezzi pesanti per entrambi i sensi di marcia, dal 26 giugno al 12 settembre, nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 16.00 alle 22.00 (la domenica è già previsto lo stop dal Ministero dei Trasporti).

Il divieto riguarda autotreni, autosnodati ed autoarticolati, di massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, i quali non potranno transitare in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’uscita del casello autostradale A10 e l’intersezione con Corso Ferrari, l'Aurelia nel tratto compreso tra la rotatoria situata all’intersezione tra via Morando e corso Poggi fino al ponte sul torrente Sansobbia al confine con il comune di Albissola Marina; via Turati, con l’esclusione della rotatoria di largo Gavotti la cui percorrenza è necessaria per il reindirizzo dei mezzi eventualmente usciti dall’autostrada.

Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi militari, di soccorso e sicurezza e di protezione civile, di linea urbana ed extraurbana di trasporto pubblico e con destinazione finale o partenza delle merci o delle persone trasportate nei comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Stella e località servite dalla S.P. 334 del Sassello.

I divieti saranno evidenziati con la segnaletica e saranno istituiti presidi delle forze dell’ordine (all'uscita del casello, in via Turati e nella rotatoria di località Vigo per i mezzi pesanti che provengono da Celle) per vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

L'ordinanza è stata proclamata per la prima volta dal 2018 dal compianto sindaco di allora Franco Orsi e dal 2019 in poi da Garbarini.

L'ordinanza è prevista nei venerdì (3-10-17-24-31) e sabato (4-11-18-25) di luglio, venerdì di agosto (21-28), venerdì (04-11) e sabato (5-12) di settembre.

"Da molto tempo il nodo del traffico albisolese è ritenuto tra i più critici dell’intera Regione Liguria e ciò ha indotto il Governo e l’Anas a finanziare la realizzazione dell'Aurelia Bis che è in esecuzione e dovrebbe rappresentare una strada alternativa a scorrimento veloce all’attuale viabilità che si sviluppa in contesto urbano, ma le opere della citata infrastruttura sono ancora in esecuzione e non è ancora indicata la data della loro ultimazione - dice il Sindaco nell'ordinanza - Il recente sviluppo del Porto di Savona con la realizzazione di uno dei principali scali croceristici italiani ha aumentato notevolmente il traffico dei mezzi pesanti, in particolare pullman, che attraversano la viabilità albisolese e l’attivazione di nuove linee di traffico “ro-ro”, che prevedono l’imbarco diretto di autotreni e bisarche sulle navi traghetto, ha comportato nelle giornate di imbarco di tali linee, un ulteriore incremento del traffico pesante che attraversa l’abitato della Città di Albisola; Il continuo incremento di traffico, specie quello di mezzi pesanti, comporta una insostenibile situazione di vivibilità per la Città di Albisola Superiore e un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini".

"Negli scorsi anni si sono registrati nelle Albisole incidenti mortali avvenuti sugli attraversamenti pedonali e non provocati dalla velocità di veicoli bensì dalla congestione del traffico e dall’incidenza sulla sicurezza della presenza di mezzi pesanti che riducono la visibilità ed occupano l’intera larghezza delle careggiate con conseguente rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica in particolare per il pedoni - continua il primo cittadino albisolese - La situazione si aggrava per la concomitanza, dell’orario di imbarco di talune linee e crociere, durante i giorni e gli orari nei quali sussiste un imponente intensificazione del traffico veicolare causato dai pendolari e, nel periodo estivo, nel pomeriggio e nella serata del venerdì, caratterizzati dall’arrivo dei turistici, in un territorio che insistono migliaia di seconde case e strutture ricettive".

"Il territorio attraversato dalle citate strade è un tipico centro urbano densamente popolato e le infrastrutture di cui trattasi, realizzate nell’immediato dopoguerra, hanno in numerosi tratti larghezza ridotta per la presenza di edifici e dei necessari marciapiedi pedonali, numerose sono le intersezioni con strade secondarie in entrambi i lati anch’esse assai trafficate anche da utenti deboli del codice della strada (pedoni e ciclisti). A partire dal casello autostradale di Albisola fino al confine con Albissola Marina nel tratto di viabilità oggetto del presente provvedimento sono presenti 9 attraversamenti pedonali (in poco più di un chilometro di percorrenza), altri 4 attraversamenti pedonali sono presenti sull’Aurelia nel tratto a levante dell’innesto di Corso Mazzini sul quale si produce per induzione, il medesimo intasamento nel traffico e le dimensioni delle carreggiate non consentono la realizzazione di banchine di sicurezza o sottopassi. Dato atto che il Comando della Polizia Locale di Albisola Superiore in risposta ad un censimento promosso dalla Prefettura di Savona sulle più gravi problematiche connesse al sicurezza stradale ha confermato la gravità della situazione delle Albisole ritenendo ad oggi necessario provvedere alla chiusura del casello autostradale di Albisola che genera la maggior parte del traffico pesante che attraversa il territorio" conclude Garbarini.