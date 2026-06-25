Savona, stop ai mezzi pesanti in uscita dal porto verso le Albisole nei fine settimana estivi

Dal 26 giugno al 12 settembre entreranno in vigore nuove limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti diretti verso Albissola Marina e Albisola Superiore. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Savona, emanata dal Corpo di Polizia Municipale, in coordinamento con il provvedimento adottato dal Comune di Albisola Superiore per gestire il traffico durante il periodo estivo.

Il divieto riguarderà i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, in particolare autotreni, autoarticolati e autosnodati, e sarà applicato nelle giornate di venerdì e sabato, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 22, dal 26 giugno al 12 settembre.

Il divieto interesserà la rotatoria situata tra corso Mazzini, Galleria Arsenale, via Peppino Impastato e via Gramsci. In particolare, i mezzi pesanti in uscita dalla Galleria Arsenale, quindi dal porto, e diretti verso le Albisole non potranno proseguire lungo il percorso normalmente utilizzato.

L'amministrazione comunale spiega che il provvedimento si rende necessario per evitare che i camion si dirigano verso Albisola Superiore trovandosi poi impossibilitati a invertire la marcia lungo il tratto compreso tra i due Comuni, dove non esistono spazi adeguati per manovre di veicoli di grandi dimensioni.

Restano esclusi dal divieto i veicoli militari, i mezzi di soccorso, quelli delle forze di sicurezza e della Protezione Civile, oltre agli autobus di linea urbani ed extraurbani. Potranno inoltre transitare i mezzi che abbiano destinazione finale o partenza nei comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Stella, nonché nelle località servite dalla strada provinciale 334 del Sassello.