Il Finalese si racconta, torna "Il Quadrifoglio" con un appuntamento tra storia, cultura e curiosità del territorio

Sarà presentato giovedì 26 giugno alle 21, nell’auditorium “Don Franco Destefanis” del complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, il primo numero del 2026 della rivista semestrale Il Quadrifoglio, pubblicata dall’Associazione Emanuele Celesia ODV di Finale Ligure. Giunta alla 33ª edizione, la rivista continua a rappresentare uno degli strumenti più significativi per raccontare e valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni del territorio finalese.

Il nuovo numero nasce, come da tradizione ormai consolidata, nel segno della collaborazione tra le diverse realtà associative locali, proponendo un ampio percorso tra storia, arte, territorio, memoria e attualità. Tra gli argomenti affrontati figurano le fragilità geomorfologiche del comprensorio, le vicende della Finale spagnola e le contaminazioni giunte fino alle specialità enogastronomiche, le antiche vie di comunicazione del Settecento e gli interventi di recupero di luoghi simbolo come Castel Gavone e Palazzo Ricci. Non mancano inoltre curiosità emerse dall’Archivio Storico e approfondimenti dedicati al patrimonio artistico e architettonico locale.

Ampio spazio è riservato anche alle tradizioni e alla vita sociale del territorio. La rivista celebra infatti i 200 anni della Società Filarmonica di Finalborgo e i 150 anni dei “Chifferi”, i celebri biscotti finalesi nati dall'incontro di culture e tradizioni europee. Tra gli altri temi trattati, il legame tra la vita benedettina e l’apicoltura nel monastero di Finalpia e i ricordi delle botteghe che animavano la città negli anni Ottanta.

Le pagine del nuovo numero ospitano inoltre racconti e testimonianze dedicate a figure che hanno lasciato un segno nella storia locale. Dai soggiorni di Cesare Pavese a Varigotti alle memorie dell’ultracentenaria Carlotta Bertone, fino ai successi sportivi delle nuove generazioni rappresentate dalla giovane atleta Carola Maccagno.

Non manca infine uno sguardo al territorio attraverso itinerari e studi sulla toponomastica, con percorsi che attraversano San Bernardino, Calvisio e Carbuta, arrivando fino alle alture di Calice Ligure, tra storia locale, trasformazioni del paesaggio e vicende legate all'arrivo dell'acqua pubblica.

La serata di presentazione, a ingresso libero, sarà condotta da Lorenzo Rosciano, giovane operatore culturale finalese, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei contenuti della nuova edizione della rivista.