Festival Teatrale di Borgio Verezzi, il Premio Mulino Fenicio per la miglior scenografia va a Maria Spazzi

È Maria Spazzi la vincitrice del Premio Mulino Fenicio, riconoscimento assegnato dal 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi alla miglior scenografia della precedente edizione. Il premio è stato attribuito per lo spettacolo The other side di Ariel Dorfman, con la regia di Marcela Serli.

Lo spettacolo, interpretato da Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori, è una produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Centro Teatrale Bresciano, Teatro Nazionale di Genova e Associazione Mittelfest, in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste - Slovensko Staino Gledališče.

La giuria ha motivato il riconoscimento sottolineando la capacità della scenografia di trasformare lo spazio teatrale in un elemento centrale della narrazione: «Per aver saputo tradurre visivamente non solo uno spazio fisico, ma un preciso stato dell'anima».

Secondo la motivazione, il lavoro di Spazzi ha superato la semplice funzione decorativa per diventare uno strumento attraverso il quale raccontare "con cruda poesia la guerra, la precarietà e la lotta quotidiana per la sopravvivenza". Particolare rilievo è stato dato anche alla capacità dello spazio scenico di restituire "l'assurdo del sopruso e la violenza dei confini", fino a trasformarsi in un vero e proprio "personaggio parlante".

La giuria ha inoltre definito l'impianto scenografico "intelligente, sagace nell'uso degli elementi, profondamente espressivo e, proprio per questo, sottilmente inquietante», evidenziandone il dialogo costante con il testo e con gli interpreti e la capacità di amplificarne «la drammaticità e l'urgenza espressiva".

A Maria Spazzi sarà inoltre consegnato il quadro Capire, punti di vista di Gioele Sasha Staltari, opera vincitrice di B'ART 2026, la Battaglia d'arte "live" organizzata dall'associazione culturale Due Zaini e un Camallo.

L'associazione è impegnata nella valorizzazione del territorio ligure anche attraverso la pubblicazione dell'omonima rivista, che raccoglie le esperienze vissute e raccontate in prima persona dai soci Valentina Staricco e Luca Riolfo.