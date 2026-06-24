Sanità, arrivano 5,8 milioni di euro per i turni extra del personale: via libera di Asl2

È di quasi 6 milioni di euro il valore delle prestazioni aggiuntive contenute nel piano relativo al personale sanitario e del comparto per l'anno 2026. Lo stanziamento consentirà a medici, dirigenti sanitari, infermieri e operatori del comparto di svolgere attività aggiuntive al di fuori del normale orario di servizio e affrontare così la carenza di personale della sanità.

La quota più consistente delle risorse, per 4 milioni e 690 mila euro, sarà destinata al personale dell'area della Dirigenza (Medica, Veterinaria e Sanitaria), mentre 1 milione e 110 mila euro andranno al personale del comparto Sanità (infermieri e tecnici). Il totale degli stanziamenti per il 2026 raggiunge così i 5 milioni e 800 mila euro, comprendendo sia le somme già autorizzate per il primo trimestre dell'anno sia le ulteriori risorse assegnate successivamente da Regione Liguria e da ATS Liguria.

Le tariffe orarie e l'applicazione dell'istituto seguono la scia degli accordi regionali e nazionali consolidati negli ultimi anni, tra cui le tutele per il personale di pronto soccorso ed emergenza-urgenza e i tetti orari maggiorati per fronteggiare la carenza di organico (fino a 100 euro lordi per l'area dell'emergenza). Inoltre, viene confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata al 15% introdotta dalla normativa nazionale sui compensi per le prestazioni aggiuntive.

Il budget complessivo rimarrà flessibile e suscettibile di assestamenti in corso d'anno, in base alle effettive variazioni di organico e alle disponibilità di bilancio.

Per garantire la massima trasparenza, l'Asl2 ha introdotto l'obbligo tassativo di utilizzare uno specifico codice di timbratura sul sistema informatizzato di rilevazione delle presenze per tutte le attività prestate in extra-debito orario. La corretta registrazione rappresenta una "condizione indispensabile" per procedere al pagamento delle spettanze economiche.

La responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione dello strumento grava interamente sui Direttori e Dirigenti responsabili delle singole strutture sanitarie.