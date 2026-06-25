Turista sanzionata sul bus: "Mancano informazioni chiare per chi visita il territorio"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di una lettrice.

"Gentile Direttore, inoltro una mail inviata martedì alla Linea TPL Linea in quanto in qualità di turista mi sento l'obbligo di segnalare quanto sia esagerata il comportamento da parte dei controllori sugli autobus. Premetto che avendo acquistato la card non era mia intenzione non pagare la corsa.

Buongiorno, in data odierna mi è stata fatta contravvenzione per non avere inserito la tessera acquistata per 10 corse nell'obliteratrice.

Premetto che il giorno prima avevo fatto un pagamento con carta di credito su un vostro bus e mi sono state prelevate 5 euro senza nessuna informazione in merito. Oggi ho pagato 42 euro di sanzione + 14 euro di tessera non conoscendo dove si obliterava e 5 euro di carta di credito.

Mi pare chiaro che i turisti come al solito in questa Regione non vengono aiutati. Noto come i servizi ai cittadini non siano coerenti con l'amministrazione trasparente che dovrebbe essere chiara e efficace nel rendere l'informazione precisa e corretta.

Sono veramente rammaricata che oggi la vostra addetta sia stata così severa, con un po' di gentilezza ci avrebbe fatto vedere dove si metteva la tessera con i biglietti, visto che era in nostro possesso.

Laura Merlo".

