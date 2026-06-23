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Al Direttore | 23 giugno 2026, 12:23

Savona, i genitori della sezione azzurra del nido Quadrifoglio: “Un luogo di crescita autentica per i nostri figli”

I ringraziamenti al Comune e alla scuola per gli anni trascorsi

Savona, i genitori della sezione azzurra del nido Quadrifoglio: “Un luogo di crescita autentica per i nostri figli”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera da un gruppo di genitori di piccoli alunni che hanno frequentato, a Savona, il nido Qudrifoglio.

"Gentile Comune,

desideriamo esprimere, a nome di tutti i genitori dei bimbi uscenti della sezione azzurra del nido Quadrifoglio, la nostra più profonda gratitudine per il lavoro straordinario svolto dalle maestre Alessandra, Elisa, Monica e Stefania.

In un tempo in cui si è spesso costretti alla prudenza, alla diffidenza, soprattutto quando si parla dei più piccoli, noi abbiamo trovato un luogo in cui sentirci davvero sereni.
Un luogo in cui i nostri figli sono stati accolti con dolcezza, ascoltati con attenzione, osservati con cura. Le maestre del nido sono state come mamme aggiunte: presenti, affettuose, capaci di dare ai bambini un tempo lento, vero, fatto di materiali semplici ma ricchi di possibilità, di attività pensate per farli crescere senza fretta, rispettando i loro ritmi.

Ogni mattina vedevamo i nostri bimbi entrare sereni, curiosi, pronti a scoprire. Ogni giorno li ritrovavamo pieni di piccole conquiste, di gesti che parlavano di un’educazione fatta con il cuore. Questo per noi non è scontato, e vogliamo farlo presente.

Per questo desideriamo che il Comune sappia di avere un fiore all’occhiello: un nido che non è solo un servizio, ma un luogo di crescita autentica, un punto di riferimento per le famiglie, un patrimonio umano che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Con questa mail vogliamo dire grazie. Un grazie che nasce dall’esperienza quotidiana, dalla fiducia costruita giorno dopo giorno, dalla consapevolezza che i nostri bambini hanno ricevuto qualcosa di importante.

Con stima e gratitudine,
I genitori dei bimbi uscenti della sezione azzurra del nido Quadrifoglio"

Lettera firmata

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