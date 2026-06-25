Sanità, al via il concorso per 40 operatori socio-sanitari tra Asl1 e Asl2

Riguarda 40 nuovi Oss che entreranno in Asl2 e in Asl1 il bando pubblicato da Ats Liguria. Nuove opportunità di lavoro nella sanità ligure.

I posti messi a concorso sono suddivisi equamente tra le due aree: 20 posti saranno destinati all'Asl1 e 20 all'Asl2. Del totale, 12 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 6 agli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale o il servizio civile nazionale.

Il concorso si inserisce in un contesto in cui la figura dell’Operatore Socio-Sanitario risulta da tempo sotto pressione, soprattutto negli ospedali e realtà sanitarie della provincia. La carenza cronica di personale Oss contribuisce infatti ad aumentare il carico di lavoro degli operatori già in servizio e a rendere più complessa la gestione dell’assistenza quotidiana, in particolare nei reparti ad alta intensità assistenziale e nei servizi per anziani e non autosufficienti.

È da tempo che le organizzazioni sindacali del comparto sanitario evidenziano come il semplice ricorso ai concorsi non sia sufficiente a colmare il fabbisogno strutturale di Oss. Le richieste principali riguardano un aumento stabile degli organici, la riduzione del ricorso al lavoro straordinario e alle esternalizzazioni, oltre a un miglioramento delle condizioni contrattuali e retributive, ritenute non sempre adeguate alla complessità e alla responsabilità del ruolo.

Le domande per il nuovo concorso potranno essere presentate fino alle ore 12 del 23 luglio 2026 esclusivamente attraverso la procedura telematica prevista dal bando.

I vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato e dovranno garantire la permanenza in servizio presso l'azienda assegnata per almeno cinque anni, salvo dimissioni. Per partecipare è necessario possedere l'attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito attraverso un percorso formativo conforme alla normativa nazionale e regionale vigente. Sono riconosciuti validi gli attestati ottenuti secondo gli accordi Stato-Regioni.

La selezione avverrà per titoli ed esami. ATS Liguria si riserva la possibilità di organizzare una prova preselettiva qualora il numero delle domande risulti particolarmente elevato. In questo caso saranno ammessi alla prova pratica i primi 2.500 classificati, oltre agli eventuali ex aequo.

Le prove concorsuali comprenderanno una prova pratica, finalizzata a verificare le competenze professionali specifiche, e una prova orale che valuterà la preparazione del candidato, le capacità operative e la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese. Per superare ciascuna prova sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

La commissione avrà a disposizione 100 punti complessivi: 40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove d'esame. Tra gli elementi che concorreranno alla formazione del punteggio rientrano l’esperienza professionale, i titoli di studio, le pubblicazioni e il curriculum formativo.

Il bando evidenzia inoltre una forte prevalenza femminile nel personale Oss già in servizio nelle due aree interessate. Per questo motivo, in caso di parità di punteggio, troverà applicazione il criterio di preferenza per il genere maschile, oggi meno rappresentato sia nell’Asl1 sia nell’Asl2.