Critiche agli eventi di Alassio: Casella querelato, anche "Alassiowood" nel mirino

Torna alta la tensione politica ad Alassio, con il sindaco Marco Melgrati che ha deciso di querelare il capogruppo di minoranza Jan Casella per i toni utilizzati nell’ultimo consiglio comunale. Al centro della disputa, le critiche mosse da Casella sui costi e il ritorno economico degli eventi turistico-culturali organizzati dall’amministrazione, in particolare della manifestazione "Flauer".

"Hanno coinvolto la mia compagna, che peraltro non ricopre alcun incarico, arrivando persino a citarne nome e cognome - ha affermato il primo cittadino Melgrati - E lo hanno fatto proprio per mettere in discussione una manifestazione che ha ottenuto oltre quattrocento rassegne stampa a livello nazionale. Non è una critica politica, ma un attacco personale, tipico di chi non dispone di argomenti concreti né di proposte alternative".

Casella ha voluto innanzitutto chiarire la propria posizione: “Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, che faranno chiarezza su questa vicenda”.

Il consigliere regionale e capogruppo di minoranza ha quindi ribadito l’obiettivo politico della sua posizione: “Il mio intervento è stato esclusivamente politico, senza alcuna rilevanza penale. Come capogruppo di minoranza, critico le scelte dell’amministrazione Melgrati nella gestione degli eventi turistici. E ci tengo a ribadire quanto detto in consiglio comunale: ad Alassio si spendono troppi soldi pubblici per manifestazioni che hanno una ricaduta minima sulle attività economiche, anche perché manca la giusta concertazione con le categorie".

Casella ha poi ricordato di non aver mai usato la denuncia come strumento politico: “Conoscendo bene la mole di lavoro gestita dagli uffici giudiziari, non ho mai ricorso alla denuncia come pratica politica, neppure quando Melgrati, appena venti giorni fa, mi accusava di ‘vergognosa disonestà intellettuale’. I tribunali italiani hanno altre priorità e, sinceramente, credo che i cittadini siano in grado di capire da soli chi abbia ragione”.

Sulla "strategia di far leva sull’azione legale per zittire l’opposizione", Casella è perentorio: “Se invece il sindaco Melgrati pensa di colpire me per mettere a tacere gli alassini, si sbaglia di grosso: il malcontento in città è dilagante e i cittadini sono stufi di questo sistema di potere. Difendo i diritti degli alassini in Consiglio Comunale dal 2011 e, da quando sono diventato consigliere regionale, ho l'onore di rappresentare tutti i liguri”.

Anche il gruppo satirico "Alassiowood" è finito nel mirino di Melgrati: l’amministratore Gigi Ciccione e Fabio Bottazzi, autore di un post che ha ripreso le stesse critiche mosse da Casella, vengono chiamati in causa dal sindaco alassino. E sul gruppo Facebook gli amministratori della pagina stanno già scatenando una serie di meme sull'argomento querela.