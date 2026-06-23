Peste suina, primo caso di positività in un cinghiale a Cengio

Primo caso positivo alla peste suina a Cengio.

Nel bollettino settimanale dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta è stato annunciato la positività di un ungulati colpito dal virus nel comune Valbormidese.

In Liguria inoltre sono state riscontrati altri sette nuove casi: quattro in provincia di Genova, tre a Genova (300) e una a Rapallo (25); tre in provincia di Savona oltre a Cengio: due a Piano Crixia (diciotto in totale), e una a Varazze (38). Il totale in regione sale a 1.339 casi.

Con il caso di Cengio il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 203.