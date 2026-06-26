Savona, politiche per l'abitare, nominata la commissione che esaminerà le richieste di contributo

Sarà una commissione nominata dal Comune ad occuparsi dell'esame delle domande per la concessione dei contributi destinati a incentivare i contratti di locazione a canone concordato e a prevenire gli sfratti per morosità incolpevole.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche abitative promosse dal Comune per contrastare le crescenti difficoltà di accesso alla casa da parte delle fasce più fragili della popolazione.

Gli avvisi pubblici ai quali si riferiscono i contributi erano stati approvati dalla giunta comunale nel novembre 2025. Il primo è rivolto ai proprietari di immobili che scelgono di mettere a disposizione i propri alloggi attraverso contratti a canone concordato. L'obiettivo è aumentare l'offerta di abitazioni a prezzi calmierati, sostenere i proprietari nella gestione degli immobili e favorire l'emersione e la regolarizzazione del mercato delle locazioni.

Il secondo avviso riguarda invece gli inquilini del mercato privato che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, cioè dovuta a difficoltà economiche non imputabili alla loro volontà, e che sono destinatari di una procedura di sfratto non ancora convalidata dal giudice. In questo caso il contributo punta a evitare la perdita dell'abitazione e, allo stesso tempo, a favorire la rinuncia del proprietario alla procedura di sfratto.

La gestione transitoria dell'Agenzia Sociale per l'Abitare è stata affidata alla Fondazione Comunità Servizi - Fondazione Diocesana Onlus, che collaborerà anche nelle attività di supporto alle commissioni.