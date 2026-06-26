Ladri messi in fuga da tre lupi cecoslovacchi: sono scappati nel bosco

A Dego, in località Noceto, un tentativo di furto ai danni di alcune cantine si è concluso con la fuga dei presunti responsabili, messi in allarme da tre cani lupo cecoslovacchi. L’episodio è avvenuto mercoledì e ha coinvolto diverse strutture della zona, finite nel mirino degli intrusi.

Secondo il proprietario dei cani, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi in alcuni locali iniziando a rovistare all’interno. L’azione sarebbe stata poi interrotta dall’arrivo dei tre cani, che avrebbero messo in fuga gli intrusi.

“I miei lupi li hanno sentiti e sono andati verso l’ingresso di una cantina dei vicini di casa – racconta il proprietario –. A quel punto sono scappati dalla finestra, rompendo gli scuri per uscire e dileguarsi nel bosco”.

L’uomo ha riferito di aver tentato di inseguirli senza riuscire a rintracciarli. “Sono spariti tra la vegetazione. Ho chiamato immediatamente i carabinieri. Erano due uomini, ma non sono riuscito a vederli bene”, ha aggiunto.

Dopo il primo episodio, sono emerse ulteriori intrusioni nella stessa area. “Facendo un giro ho trovato altre tre cantine aperte. Io e altri residenti della zona abbiamo installato delle telecamere e verificheremo se dalle registrazioni emergono elementi utili da consegnare ai carabinieri”, ha concluso il residente.