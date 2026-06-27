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Cronaca | 27 giugno 2026, 10:28

Traffico intenso nel Savonese: code fino a 5 km lungo la A10 e rallentamenti sulla A6

Disagi sulla rete autostradale verso le località di mare

Foto di repertorio

Foto di repertorio

Disagi alla circolazione sulla rete autostradale, complice il traffico intenso dei turisti diretti verso le località di mare.

Sull’autostrada A10 Genova–Ventimiglia si registrano code fino a 5 chilometri nel tratto compreso tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia. Rallentamenti anche tra Albisola e il bivio con la complanare.

Traffico rallentato anche sulla A6 Torino–Savona, dove si segnala una coda di circa un chilometro tra Altare e il bivio con la A10 in direzione del capoluogo provinciale, per l’elevato volume di veicoli in transito.

Redazione

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