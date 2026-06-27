Traffico intenso nel Savonese: code fino a 5 km lungo la A10 e rallentamenti sulla A6

Disagi alla circolazione sulla rete autostradale, complice il traffico intenso dei turisti diretti verso le località di mare.
Sull’autostrada A10 Genova–Ventimiglia si registrano code fino a 5 chilometri nel tratto compreso tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia. Rallentamenti anche tra Albisola e il bivio con la complanare.
Traffico rallentato anche sulla A6 Torino–Savona, dove si segnala una coda di circa un chilometro tra Altare e il bivio con la A10 in direzione del capoluogo provinciale, per l’elevato volume di veicoli in transito.