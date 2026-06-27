Evade dai domiciliari e tenta di rubare un paio di occhiali, poi aggredisce i poliziotti: arrestata 47enne a Savona

Nel primo pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato di Savona ha arrestato una cittadina italiana di 47 anni, già nota alle forze dell’ordine, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate. La donna è stata inoltre denunciata per tentato furto.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112 NUE per la presenza della 47enne all’interno di un centro commerciale del centro cittadino, intenta ad impossessarsi di un paio di occhiali del valore di oltre 260 euro.

All’arrivo delle Volanti, la donna ha mostrato fin da subito un atteggiamento ostile, opponendosi ai controlli e aggredendo gli operatori. Uno degli agenti è stato colpito con calci e morsi ed è stato successivamente medicato al Pronto Soccorso.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che la 47enne era sottoposta agli arresti domiciliari e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Quest’anno era già stata tratta in arresto per tentata rapina impropria, resistenza, lesioni e, nei giorni scorsi, per evasione. Pur autorizzata in quel momento a recarsi presso un ufficio pubblico, avrebbe deviato il percorso per raggiungere il centro commerciale.

Al termine degli atti di rito, è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito del rito direttissimo, celebrato il giorno successivo, sono stati nuovamente disposti gli arresti domiciliari.