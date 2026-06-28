Al via a Peagna il 4° Festival Internazionale del Mediterraneo: si comincia lunedì 29 giugno con Radio Capinera, Duo di Cori e Opa Mama

Prenderà il via lunedì 29 giugno alle 21,30, all'anfiteatro di Peagna, la quarta edizione del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari.

L'appuntamento, a ingresso libero, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sonorità del Mediterraneo grazie alle esibizioni di Radio Capinera, Duo di Cori eOpa Mama, tre formazioni che proporranno un repertorio ispirato alle tradizioni musicali italiane, calabresi e greche, intrecciando rumba flamenca, canti popolari e melodie provenienti dalle diverse culture del Mare Nostrum.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti da diversi Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione si svilupperà fino alla fine di agosto con nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica e l'incontro tra culture. Il programma sarà affiancato anche da alcuni appuntamenti teatrali e da un percorso enogastronomico ispirato ai sapori del Mediterraneo.

Ad arricchire ogni serata sarà infatti la proposta della chef Isa Lipartiti, che alle 20 precederà gli spettacoli con piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, offrendo al pubblico un'esperienza capace di unire musica, cultura e gastronomia.

«Il Festival Internazionale del Mediterraneo rappresenta un'occasione preziosa per valorizzare Peagna e il nostro entroterra attraverso la cultura, la musica e l'incontro tra popoli e tradizioni diverse – dichiara il sindaco Marinella Fasano –. Come Amministrazione siamo lieti di sostenere una rassegna che, anno dopo anno, cresce per qualità e partecipazione, contribuendo ad arricchire il calendario estivo di Ceriale con proposte capaci di coinvolgere residenti e turisti».

"Questa manifestazione è diventata un appuntamento molto atteso dell'estate cerialese – aggiunge il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. La scelta di portare musica e spettacolo in una cornice suggestiva come l'anfiteatro di Peagna permette di far conoscere e vivere anche i luoghi più caratteristici del nostro territorio, offrendo al pubblico un'esperienza culturale completa, che richiama spettacolo, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze locali".

L'ingresso ai concerti è libero. Per partecipare alla proposta gastronomica e alle iniziative riservate ai soci è necessario il tesseramento a Melisma Aps (costo 5 euro). Considerata la capienza limitata della location, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.