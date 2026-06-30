Albissola, alla deriva di notte su un pedalò: quattro giovani salvati dalla Guardia Costiera

Momenti di apprensione nella notte tra il 29 e il 30 giugno, intorno a mezzanotte e mezza, nelle acque antistanti la costa di Albissola Marina, dove quattro giovani sono stati soccorsi dalla Capitaneria di Porto di Savona dopo essere rimasti alla deriva a bordo di un pedalò.

I ragazzi, che si erano allontanati dalla riva, non sono più riusciti a fare ritorno a causa del buio e della corrente, perdendo l'orientamento. Resisi conto della situazione e impossibilitati a rientrare autonomamente, hanno chiesto aiuto.

La richiesta di soccorso, unita alla condivisione della loro posizione, ha permesso alla Guardia Costiera di intercettarli in tempi rapidi. Sul posto è intervenuta la motovedetta SAR CP 863, che ha raggiunto il pattino e recuperato i quattro giovani, riportandoli a terra in sicurezza e rimorchiando anche il mezzo da diporto. Nessuno ha riportato conseguenze e tutti sono stati trovati in buone condizioni di salute.

Restano in corso gli accertamenti della Guardia Costiera per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.