Noli in lutto per l'ex sindaco Carlo Gambetta: guidò il borgo marinaro per tre mandati

Noli si stringe nel dolore per la scomparsa di Carlo Gambetta, 92 anni, figura storica della vita amministrativa cittadina. Esponente della Democrazia Cristiana, ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco del Comune savonese, guidando l’amministrazione dal 1975 al 1990.

Una stagione lunga quindici anni in cui il suo nome è rimasto strettamente legato alla gestione della cosa pubblica, in una fase di profonde trasformazioni per il territorio e per la comunità nolese, che oggi lo ricorda con rispetto e commozione.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nel borgo, suscitando cordoglio tra cittadini, amministratori ed ex collaboratori. Le esequie si terranno domani, mercoledì 1° luglio, alle 11 nella Concattedrale di San Pietro a Noli.