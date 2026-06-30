Noli, caccia al tesoro tra centro storico e lungomare con lo "Street Orienteering"

Una caccia al tesoro tra centro storico e lungomare per riscoprire il borgo camminando e orientandosi. È lo “Street Orienteering”, in programma a Noli venerdì 3 luglio con ritrovo alle 20.45 in Piazza Chiappella, iniziativa del CEAS Riviera del Beigua con il Comune.

Camminare, orientarsi, scoprire la città divertendosi. È questo lo spirito di “Street Orienteering”, la caccia al tesoro urbana in programma a Noli venerdì 3 luglio.

Un appuntamento pensato per riscoprire il borgo attraverso un gioco all’aria aperta che unisce orientamento, curiosità e conoscenza del territorio. I partecipanti, suddivisi in piccole squadre di massimo quattro persone, avranno a disposizione mappe e dovranno individuare i punti indicati, rispondere a domande, raccogliere indizi e portare a termine il percorso nel tempo massimo di un’ora e mezza, scegliendo liberamente il tragitto.

L’iniziativa è particolarmente indicata per le famiglie. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Al termine della prova si svolgerà la premiazione: le squadre prime classificate riceveranno premi utili, allegri e sostenibili, mentre per tutti i bambini partecipanti sono previsti piccoli gadget.

Ogni squadra dovrà inoltre scaricare sul proprio cellulare l’app gratuita “Pedometro-Contapassi” per monitorare il numero di passi effettuati durante il percorso, con l’obiettivo di riflettere anche sull’impatto ambientale dell’attività: quanti passi al posto di un tragitto in auto, e quanta CO₂ risparmiata.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione gradita. È richiesto di presentarsi con una penna propria.

L’iniziativa è organizzata dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune di Noli.