Ceriale Summer Festival, si apre il ciclo delle serate danzanti: il 1° luglio debutta l'orchestra Domenico Cerri

Prende il via mercoledì 1° luglio alle 21,30 in piazza della Vittoria, il ciclo di serate dedicate al ballo del Ceriale Summer Festival, la rassegna estiva organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito.

A inaugurare il calendario sarà l'orchestra Domenico Cerri, musicista e cantante lodigiano che, dopo gli esordi giovanissimi nell'orchestra di famiglia, ha costruito una carriera che lo porta oggi a esibirsi in tutta Italia con un coinvolgente live show.

Il programma proseguirà ogni mercoledì sera. Questa la programmazione di luglio: Mary Maffeis (8 luglio), Mike e i Simpatici (15 luglio), I Roeri (22 luglio) e Cristian e la Luna Nueva (29 luglio).

"Con questo appuntamento - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno - prende il via uno degli eventi più attesi dell'estate cerialese. Le serate con le grandi orchestre rappresentano una tradizione molto amata, che trasformano piazza della Vittoria in un luogo di incontro, divertimento e socialità. Anche quest'anno proponiamo un calendario di artisti di livello, con l'obiettivo di offrire appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, valorizzando il cuore della città e creando occasioni di aggregazione e condivisione per residenti e turisti".