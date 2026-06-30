Savona, "I Giovedì della Meraviglia" nel Complesso della Cattedrale e Vescovado

Nell'ambito del progetto "AB - Aperti al MAB Musei Archivi Biblioteche Ecclesiastici" della Diocesi di Savona-Noli a luglio le porte del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina e delle sale espositive del Palazzo Vescovile, nel centro storico, si apriranno al pubblico per l'iniziativa "I Giovedì della Meraviglia", con eventi ad ingresso libero.

Le aperture serali del complesso saranno dalle ore 20:30 alle 22:30. Si comincerà il 2 luglio con l'apertura della Cappella Sistina e l'esecuzione di brani all’organo Piccaluga 1764 a cura del maestro Antonio Delfino. Il 9 e 16 luglio visita guidata all’Archivio Storico e Biblioteca diocesani, in piazza Vescovado 9R, con la possibilità di vedere "Il papa in prigione a Savona", mostra di testi, documenti e oggetti di Pio VII. Il 23 luglio visite guidate agli appartamenti di papa Chiaramonti. Il 30 luglio apertura della Sistina, ancora con le esecuzioni di brani a cura di Antonio Delfino.

Presso il Palazzo Vescovile, in piazza del Vescovado 11R, il 2 luglio dalle ore 18 alle 20 alla presenza degli autori si terrà la presentazione del libro "Il verde nei contesti di cura", edito dal Centro Studi Erickson. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Chiara Daina, con il saluto iniziale di don Angelo Magnano, responsabile del Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici diocesano, e gli interventi degli assessori comunali Ilaria Recco, Lionello Parodi e Riccardo Viaggi. I destinatari dell'incontro sono in particolare i responsabili delle strutture contrattualizzate con ASL 2 nei settori anziani, disabili, salute mentale e neuropsichiatria infantile.

Il 9, 16 e 23 luglio prosecuzione dell'apertura serale dalle 17 alle 22:30 della mostra "Mail Art FIAF della Liguria di Ponente 2026 Memorial Emanuele Zuffo". L'esposizione collettiva di fotografie e opere d'arte intende offrire al pubblico un messaggio di condivisione, inclusione e solidarietà attraverso l'emozione, la contemplazione e il dialogo artistico. L'evento è organizzato dal Lions Club Photo Art Culture.