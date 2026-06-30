Savona, il "verde che cura": in piazza Vescovado la presentazione del libro sui benefici della natura per salute e benessere

In un’epoca contrassegnata da una crescente urbanizzazione e soprattutto dall’intensificazione dei cambiamenti climatici, il ruolo della natura torna prepotentemente al centro del dibattito scientifico come componente determinante per la salute e il benessere collettivo.

Di questo legame profondo e delle sue applicazioni pratiche si parlerà giovedì 2 luglio, alle ore 18:00, in Piazza Vescovado a Savona, in occasione della presentazione del libro intitolato “Il Verde e la Cura”.

Il volume approfondisce l'interazione tra natura, salute e benessere, illustrando come gli elementi vegetali rappresentino una chiave di volta capace di produrre benefici diretti e indiretti per l’uomo. I benefici diretti spaziano dal miglioramento delle condizioni fisiche ambientali – come la regolazione microclimatica e la mitigazione dell’isola di calore urbana – fino alla qualità degli spazi di vita. Sul fronte dei benefici indiretti, le evidenze scientifiche dimostrano l’impatto positivo dell’emissione di composti organici volatili biogenici, la modulazione delle risposte immunitarie e neuroendocrine, e una netta riduzione dello stress fisico e mentale a favore della salute auto-percepita.

Tra gli autori presenti vi sarà il Dottor Alberto Cella, Direttore del Dipartimento Attività Territoriali e Riabilitazione di Asl 2 Liguria, da sempre in prima linea sul fronte della continuità ospedale-territorio e nelle cure di transizione.

A partire dai presupposti di questa branca scientifica, il libro analizza e offre esempi concreti di soluzioni salutogeniche applicabili sia negli istituti di cura (dalle RSA agli ospedali e agli hospice), sia negli spazi pubblici e privati (terrazzi, balconi, roof garden, corti green e giardini d'inverno). Il testo propone inoltre utili approfondimenti su come arredare un ambiente protesico, sulla terapia orticulturale e sulla gestione delle specie vegetali tossiche.

Sebbene il focus dell'opera sia rivolto in particolar modo ai soggetti più fragili – anziani e bambini in primis –, le soluzioni suggerite hanno una validità universale e sono declinabili nei contesti più diversi della nostra quotidianità.

L'evento rappresenterà un'importante occasione per la cittadinanza, per i professionisti della salute e per i progettisti urbani per riflettere insieme sul valore terapeutico della natura nei percorsi assistenziali e nella progettazione degli spazi di vita quotidiana. L'ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.