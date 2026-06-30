Savona, visita benefica nei sotterranei del Priamàr: tra cultura, memoria e solidarietà nel “Giorno delle Mura”

Savona si prepara a vivere una serata speciale all'insegna della cultura, della memoria e della solidarietà. Venerdì 3 luglio 2026 alle ore 20.15, il Lions Club Photo Art Culture, satellite del Lions Club Savona Priamar, organizza una visita guidata benefica alla scoperta degli affascinanti sotterranei della Fortezza del Priamàr, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della città.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito de "Il Giorno delle Mura", il progetto promosso dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, della quale il Lions Club Savona Priamar è parte attiva. Un appuntamento che celebra il patrimonio storico e culturale delle città fortificate, valorizzando la memoria e il legame con il territorio attraverso eventi aperti alla cittadinanza.

I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare ambienti normalmente poco conosciuti della Fortezza del Priamàr, accompagnati dall'esperienza del Gruppo Speleologico Savonese, che guiderà il percorso tra gallerie, cunicoli e testimonianze di secoli di storia.

A rendere ancora più coinvolgente la visita sarà la presenza dell'attore Lello Ceravolo, che accompagnerà il cammino con letture suggestive e coinvolgenti, capaci di evocare atmosfere, vicende e memorie custodite nelle profondità del monumento simbolo della città.

L'evento è promosso dal Lions Club Photo Art Culture, presieduto da Matteo Benzi, con la collaborazione del Lions Club Savona Priamar, guidato da Luigi Ferracane. Sarà inoltre presente la Presidente di Zona Enrica Noceto e la vicepresidente della Fondazione internazionale città murate Lions Clubs, Liria Prosio a testimonianza dell'importanza dell'iniziativa nel quadro delle attività lionistiche dedicate alla valorizzazione culturale e alla solidarietà.

La partecipazione prevede un'offerta libera e l'intero ricavato sarà destinato alle attività di servizio e ai progetti benefìci promossi dai Lions Club sul territorio. Al termine della visita, i partecipanti saranno invitati a un leggero buffet conviviale - generosamente offerto da Zelo - occasione di incontro e ringraziamento per quanti avranno contribuito alla raccolta fondi.

«Il Priamàr custodisce storie, emozioni e testimonianze che meritano di essere conosciute e condivise – sottolineano gli organizzatori –. Attraverso questa iniziativa desideriamo unire la valorizzazione del patrimonio culturale alla missione di servizio che da sempre contraddistingue il Lions Clubs International».

Il ritrovo è fissato presso la galleria degli ascensori della Fortezza del Priamàr. Una serata che promette di offrire ai partecipanti un'esperienza originale e coinvolgente, tra il fascino dei luoghi nascosti e il valore concreto della solidarietà. Per informazioni e prenotazioni: 347 0594646.