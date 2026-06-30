Albissola, recital in piazza della Concordia per Oscar Prudente: musica e racconti tra canzoni e storia della sigla "Stadium"

Venerdì 3 luglio alle 21, nello suggestivo scenario di piazza della Concordia ad Albissola Marina, si svolgerà una serata straordinaria che prende spunto dal libro di Ferdinando Molteni e Alfonso Amodio “Pensieri stupendi. Storie e canzoni di Oscar Prudente” ma andrà oltre.

Sarà una sorta di recital, durante il quale, le parole e la musica di Prudente si incontreranno. Il protagonista – Oscar Prudente, appunto – arriverà con la sua chitarra per un viaggio fra canzoni, storie ed aneddoti di uno dei protagonisti della musica italiana.

Ma non basta. Oscar sarà accompagnato dalla Scuola di Musica Comunale di Albissola Marina gestita dalla Piccola Accademia dell’Arte presieduta da Dario Navone. Sul palco saliranno Andrea Balestrieri alle percussioni, Giovanni Aquilino al flauto, Filippo Mandaliti alla chitarra, il coro diretto da Elisabetta Rossi (direttrice artistica della scuola) insieme a Maurizio Ganora, Marco Cravero, Massimo Trigona e Dario Navone.

Tutti ricordano “Domenica Sprint” il programma sportivo di Raidue. E chi non lo ricorda, si ricorda la sigla. Enigmatica e incomprensibile. Qualcuno l’ha intitolata “Goleador”, ma il suo titolo è “Stadium”. E l’ha scritta – in un turbine di improvvisazione – Oscar Prudente. In ogni caso quelle due parole, nel testo, non ci sono.

E proprio venerdì ci sarà prima esecuzione assoluta dal vivo della sigla che ha perseguitato milioni di italiani. E Prudente ne illustrerà, definitivamente, la bizzarra genesi e la storia.

L’evento, a ingresso libero, è prodotto da Stars Aps con il contributo della Fondazione A. De Mari, il contributo ed il Patrocinio del Comune di Albissola Marina, il Patrocinio della Provincia di Savona.

Il presidente di Stas Aps, Fabio Lenzi, racconta la genesi dello spettacolo: “Dopo aver assistito alla prima presentazione del libro “Pensieri stupendi” ho subito parlato con Oscar, Ferdinando ed Alfonso per organizzare, non una semplice presentazione, ma un vero spettacolo ad Albissola Marina coinvolgendo la Piccola Accademia dell’Arte (gestore della Scuola di Musica Comunale di Albissola Marina Tomaso Nicolini) di cui conosco da anni la professionalità e la valenza artistica. Non posso che ringraziare Oscar Prudente che, oltre ad aver fatto sua con grande entusiasmo l’idea, ha dato a Stars Aps un attestato di stima e fiducia che ci onora. Da lì è iniziato a dicembre 2025 un percorso impegnativo ma gratificante che ha permesso a noi di Stars Aps, di conoscere ancora meglio, rispetto a quanto non lo conoscessimo già grazie alla comune amicizia con Gianni Celano Giannici, Oscar. Un artista straordinario, un grande talento, un professionista eccezionale ma soprattutto una persona fantastica. Per Oscar questo è anche un ritorno alle sue origini visto che visse ad Albissola negli anni 60 e inaugurò La Garitta, il celebre locale che in quegli anni era il ritrovo per antonomasia di attori, cantanti, poeti, scultori e pittori, Oscar Prudente ha immaginato e scritto uno spettacolo di grande livello, originale e coinvolgente. Come avrete capito, ci sono tutti gli ingredienti perchè chi venerdì 3 luglio sarà con noi in piazza della Concordia ad Albissola Marina non resti deluso. Infine un ringraziamento alla Fondazione De Mari ed al Comune di Albissola Marina senza il cui sostegno questo evento sarebbe rimasto solo una splendida ma irrealizzabile idea”. L’ingresso è libero.