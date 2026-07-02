Bucci: "La Liguria gateway del Sud Europa, centrale nei nuovi traffici globali"

"La Liguria deve farsi promotrice del cambiamento e guidarlo. Negli ultimi anni abbiamo fatto un passo avanti importante: l'economia del mare è riconosciuta come una delle grandi leve di sviluppo regionale e nazionale. Non parliamo solo di porti e logistica, ma di un sistema che unisce industria, servizi, turismo e innovazione. Ora, però, serve un ulteriore salto di qualità. I cambiamenti geopolitici stanno ridisegnando le rotte commerciali e il Mediterraneo è sempre più centrale. In questo scenario la Liguria, con Genova insieme a Savona, Vado, La Spezia e Imperia, ha tutte le caratteristiche per confermarsi come gateway del Sud Europa, la principale porta d'accesso ai mercati europei per i traffici provenienti dal Far East, dal Medio Oriente e dall'Africa".

Con queste parole il presidente di Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto nel corso del convegno "Economia del Mare 2026", organizzato da Il Sole 24 Ore nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova.

"Questa centralità è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere - prosegue Bucci -. Le infrastrutture che stiamo realizzando ci permetteranno di aumentare la capacità del nostro sistema portuale e di servire non solo la Pianura Padana, ma anche Svizzera, Germania meridionale e parte della Francia, rendendo la Liguria sempre più competitiva e strategica per l'Europa. I cambiamenti rappresentano sempre una sfida. Chi li sa cogliere e li affronta - conclude Bucci - ha molte più possibilità di uscirne più forte. Se sapremo farlo, la Liguria si affermerà come il gateway del Sud Europa, creando più sviluppo, più occupazione e nuove opportunità per il nostro territorio e per l'Italia".