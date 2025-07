Savona, una tartaruga caretta caretta depone le uova sulla spiaggia di Zinola (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 19.10: entusiasmo dall'Amministrazione savonese per l'evento, accolto così dall'assessore Pasquali: "E’ una notizia bellissima per molte ragioni. Questa specie di tartaruga è protetta sia a livello internazionale che nazionale. La nidificazione è un evento raro e, come tale, va preservato e protetto. E’ un evento che coinvolge la comunità locale e sensibilizza sui temi ambientali e sul rispetto e la cura delle specie animali e marine rare. Ringrazio gli zinolesi e tutte le varie Associazioni che si sono messe in moto ed attivate per questo lieto evento".

AGGIORNAMENTO ORE 17.40: dopo alcune ore di attente indagini, gli esperti giunti sul posto confermano la presenza di uova nel nido scavato dalla tartaruga in mattinata. A confermarlo la nota dell'Acquario di Genova, a nome del GLIT (Gruppo Ligure Tartarughe).

Dopo il sopralluogo degli esperti di Arpal, aiutati per la parte logistica anche dallo staff della Fondazione CIMA, è emerso come il nido si trovi a circa 10,5 metri dalla riva e a circa 35 centimetri di profondità. È stato collocato un data logger per la registrazione della temperatura ed è stato prelevato un campione di sedimento.

Il GLIT coordinerà le attività tecnico-scientifiche da svolgere sul territorio coinvolgendo il Comune, che si è già attivato per la regolamentazione dell’area del nido, e l’associazione Menkab che aiuterà il GLIT nel presidio del nido e nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione.

-----------

Dopo la deposizione a Celle e nella Baia delle Favole a Sestri Levante, una tartaruga avrebbe deposto le sue uova anche sulla spiaggia di Zinola.

È stata avvistata questa mattina all'alba, tra le 5.45 e le 6.15, sul litorale zinolese di fronte al Chiosco 11 sul Lungomare dei Ceramisti.

"L’Autorità portuale è già intervenuta ma pensiamo tutti che da oggi anche lei fa parte della nostra comunità" dicono dalla pagina Zinoa 22.

L'area è già stata delimitata, sono in corso le operazioni da parte di Arpal e Acquario di Genova per certificare che effettivamente la tartaruga abbia deposto le uova.

I ragazzi che hanno segnalato l’accaduto alla Capitaneria di Porto si sono comportati in modo corretto: non hanno interferito né arrecato disturbo all’animale, ma si sono rivolti tempestivamente alle autorità competenti, delimitando intanto l’area anche grazie al supporto di Autorità Portuale e gestori del chiosco che hanno fornito alcune sdraio nell’attesa delle transenne.

Sull'episodio è intervenuto l’Osservatorio Savonese Animalista: "Per OSA non è però una buona notizia per il mare, perché dimostra che, a causa dei cambiamenti climatici, il Mediterraneo si sta scaldando troppo e gli animali marini cercano di reagire spostando il loro areale più a nord; ma molte specie rischiano di ridursi o, peggio, scomparire, mentre altre arriveranno con conseguenze spesso non positive per l’ambiente. In questa situazione cosa bisogna fare per aiutare il mare, oltre a ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica ? Secondo OSA avviare al più presto la creazione di aree marine protette per raggiungere il 30% di superficie tutelata, ridurre la pesca professionale per renderla, se possibile, davvero “sostenibile”, non solo a parole come si sta facendo ora, proibire la pesca sportiva e, a livello individuale, ridurre il consumo di pesce".

*Nella gallery le immagini scattate da Sofia, Giulia, Debora e Sophie che hanno anche immortalato il momento in un video (clicca QUI).