Diego Novelli è il nuovo Segretario Generale Filctem Cgil Savona. L’elezione è avvenuta oggi nel corso dell’Assemblea generale della categoria riunitasi in Camera del Lavoro. Novelli prende il posto di Dario Del Bono al quale va il ringraziamento di tutta la categoria per il lavoro svolto.

La Filctem è la categoria della Cgil che tutela e rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimico, tessile, energia, manifatture e servizi. Il neo eletto arriva da un’altra categoria produttiva, quella dei metalmeccanici. Diego Novelli è il nuovo Segretario Generale Filctem Cgil Savona. L’elezione è avvenuta oggi nel corso dell’Assemblea generale della categoria riunitasi in Camera del Lavoro. Novelli prende il posto di Dario Del Bono al quale va il ringraziamento di tutta la categoria per il lavoro svolto.

La Filctem è la categoria della Cgil che tutela e rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimico, tessile, energia, manifatture e servizi. Il neo eletto arriva da un’altra categoria produttiva, quella dei metalmeccanici. Novelli, classe 1975, ha lavorato per oltre vent'anni nello stabilimento Continental di Cairo Montenotte, dove ha ricoperto il ruolo di delegato sindacale. Dall'inizio del 2025 è distaccato presso la CGIL Savona e segue numerose aziende della provincia, partecipando alle principali vertenze sindacali e ai percorsi di contrattazione.

L'elezione arriva in una fase particolarmente delicata per il tessuto produttivo savonese, caratterizzata dalle difficoltà del sistema industriale, dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, dalle tensioni internazionali e dalla necessità di una politica industriale capace di sostenere gli investimenti, la qualità del lavoro e l'occupazione “Viviamo una fase storica complessa. Le tensioni internazionali, il costo dell'energia e delle materie prime e l'assenza di una vera politica industriale stanno mettendo sotto pressione molte imprese e migliaia di lavoratrici e lavoratori. In questo contesto il ruolo del sindacato diventa ancora più importante: dobbiamo essere presenti, competenti e vicini alle persone” ha dichiarato Novelli a margine dell’elezione.

Dall'inizio del 2025 è distaccato presso la CGIL Savona e segue numerose aziende della provincia, partecipando alle principali vertenze sindacali e ai percorsi di contrattazione. L'elezione arriva in una fase particolarmente delicata per il tessuto produttivo savonese, caratterizzata dalle difficoltà del sistema industriale, dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, dalle tensioni internazionali e dalla necessità di una politica industriale capace di sostenere gli investimenti, la qualità del lavoro e l'occupazione “Viviamo una fase storica complessa. Le tensioni internazionali, il costo dell'energia e delle materie prime e l'assenza di una vera politica industriale stanno mettendo sotto pressione molte imprese e migliaia di lavoratrici e lavoratori. In questo contesto il ruolo del sindacato diventa ancora più importante: dobbiamo essere presenti, competenti e vicini alle persone” ha dichiarato Novelli a margine dell’elezione.