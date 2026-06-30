Sat, Spa, l'assemblea dei soci approva il bilancio del 2025 con un utile netto di circa 1,9 milioni

L'Assemblea dei Soci di SAT S.p.A approva all'unanimità i bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Il bilancio evidenzia risultati economici e patrimoniali solidi. L'esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di 1.884.329 euro, mentre l'attivo patrimoniale raggiunge 32.714.795 euro. I ricavi si attestano a 55.746.112 euro, a fronte di costi della produzione pari a 53.568.891 euro.

I principali indicatori economico-finanziari confermano una società fortemente patrimonializzata, caratterizzata da un solido equilibrio economico e dall'assenza di tensioni sul piano finanziario. Positivo anche l'andamento occupazionale, con un incremento del numero degli addetti.

Il presidente di SAT Servizi, Massimo Zunino, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come «la forza della nostra società risieda anche nella compattezza della compagine societaria, composta dagli enti locali, che continua a dimostrare una forte unità di intenti e una visione strategica condivisa. Una coesione che ci consente di programmare investimenti orientati a migliorare la qualità dei servizi offerti, rispondendo in modo efficace alle esigenze di un settore strategico e particolarmente delicato per lo sviluppo del territorio. Si tratta di risultati importanti, che sono anche il frutto dell'impegno quotidiano di tutta la struttura di SAT: una squadra che ha saputo raggiungere livelli di professionalità, competenza e dedizione di assoluto valore con un’operatività costante h24, 365 giorni l’anno».



