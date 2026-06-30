TPL Linea, l'assemblea dei soci approva il bilancio 2025 con un utile di 395 mila euro

Tpl approva il bilancio, che registra un utile di 395 mila euro. Nella giornata di oggi, 30 giugno, si è tenuto il Comitato di Coordinamento di TPL Linea e l’Assemblea dei soci al Campus universitario di Savona. L’Assemblea dei soci di TPL Linea ha deliberato, all’unanimità, il bilancio di TPL Linea inerente all’anno 2025, lo Stato Patrimoniale, il conto economico e la Nota Integrativa, con la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2025. Dai dati emerge un utile di esercizio pari a euro 395.367, valore che dimostra un aumento pari al 113% rispetto allo scorso anno. Quello del 2025 si conferma così il terzo bilancio consecutivo approvato in utile. Aumenta anche il valore della produzione (del 3%) e degli ammortamenti in relazione agli investimenti effettuati (del 9%).

Nel corso dell’incontro il Presidente uscente Vincenzo Franceri ha ripercorso i bilanci degli anni passati, soffermandosi sugli indirizzi strategici legati alla gestione dell’uscente Consiglio di Amministrazione: “Sono stati tre anni di attività molto intensa – ha dichiarato –. Il bilancio approvato e i numeri riepilogati abbracciano il percorso degli investimenti compiuti e in corso, oltre al positivo risultato operativo di tutta l’attività svolta, incrementata di anno in anno. Un doveroso grazie a tutte le maestranze per l’importante supporto del loro lavoro”. Dai numeri emerge un significativo aumento degli investimenti, un rafforzamento dei controlli, una crescita del servizio scuolabus, una diversificazione dei servizi intesa come elemento qualificante della gestione, un rilevante impulso all’innovazione tecnologica, una gestione degli aumenti contrattuali del personale.

Il Direttore Generale Giampaolo Rossi, oltre ad aver illustrato il nuovo piano tariffario di TPL Linea, ha anticipato l’inserimento di nuovi ventotto autobus a basse emissioni - elettrici, LNG e CNG – che entro l’anno entreranno in servizio in quota parte nella provincia di Savona. Il Presidente Franceri ha evidenziato che è stata costruita una base solida per il futuro, pur mantenendo l’attenzione alle variazioni delle risorse regionali, che possono incidere significativamente sul risultato di esercizio aziendale.

L’Assemblea dei Soci si è conclusa intorno alle 12,30 e verrà riaperta mercoledì prossimo per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il nuovo Collegio Sindacale e sarà nominato il nuovo Presidente di TPL Linea. Al termine dell’Assemblea i Soci hanno potuto visitare la nuova sala operativa ECM, recentemente realizzata all’interno del Deposito TPL Linea di Savona e allestita secondo lo stile e i colori del brand aziendale.

La sala è dotata di tecnologie all’avanguardia che consentono agli operatori di monitorare in tempo reale il servizio, interfacciandosi con il sistema CRM (Customer Relationship Management) al fine di garantire un riscontro tempestivo ed efficace alle esigenze della clientela. Infine, i Soci hanno potuto visitare la nuova sala dedicata al monitoraggio dei parcheggi. Al suo interno è stata realizzata una moderna control room, dalla quale sarà possibile supervisionare in tempo reale i sistemi di videosorveglianza e verificare il corretto funzionamento dell'intera infrastruttura tecnologica, garantendo così un'efficiente gestione del servizio.