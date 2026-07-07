Camion travolge un cantiere e ferisce due operai, Fillea Cgil: "L’A10 è diventata una trappola, servono più sicurezza e controlli"

Il grave incidente avvenuto sull’autostrada A10, dove un mezzo pesante ha travolto un cantiere colpendo due operai, ripropone drammaticamente il tema della sicurezza stradale e sul lavoro lungo le arterie liguri.

Il sindacato degli edili Liguria e Savona esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione, ma fermano l'attenzione su una situazione che non è più tollerabile

"Siamo di fronte all'ennesimo episodio che dimostra come la rete autostradale ligure, e in particolare la A10, sia diventata una vera e propria trappola - commentano Fabio Marante, segretario Generale Fillea Cgil Liguria e William Amoretti, segretario Generale Fillea Cgil Savona "Parliamo di un’infrastruttura strutturalmente carente, priva di corsie di emergenza nella quasi totalità del tracciato, e quotidianamente congestionata da volumi di traffico pesante insostenibili. In queste condizioni, ogni singolo cantiere si trasforma in un elemento ad altissimo rischio, sia per chi ci lavora sia per chi transita".

Per queste ragioni e per dare risposte concrete alla tutela dei lavoratori, Fillea Cgil lancia una richiesta precisa al Presidente della Regione Liguria di attivarsi immediatamente per far applicare la legge 2/2020, unica in Italia, per l'istituzione dei rappresentanti sindacali per la sicurezza di sito e dell’Osservatorio per avere informazioni su appalti e subappalti.

"Non si può aspettare la prossima tragedia per intervenire sulle regole d’ingaggio e sulla prevenzione nei cantieri autostradali. La sicurezza di chi lavora e di chi viaggia deve tornare al centro dell'agenda delle concessionarie e delle istituzioni" concludono i sindacalisti.