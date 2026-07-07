Incidente in A10 ad Albisola: camion e furgone coinvolti nei pressi di un cantiere, due feriti, uno in codice rosso

Grave incidente nella notte lungo l’autostrada A10, dove poco dopo le 3 si è verificato uno scontro all’altezza di un cantiere, nei pressi dell’uscita di Albisola.

Per cause ancora in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone con a bordo due persone, che secondo le prime informazioni sarebbero operai impegnati nell’area dei lavori.

L’allarme ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle, insieme all’automedica, al personale di Autostrade e ai tecnici dell’U.O.P.S.A.L. del Distretto di Savona, chiamati a effettuare gli accertamenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

La dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il camion, anziché imboccare l’uscita obbligatoria di Albisola prevista a causa della chiusura dell’autostrada in direzione Savona, abbia proseguito la marcia finendo per colpire il mezzo degli operai impegnati nel presidio del tratto interdetto al traffico.

I due occupanti dell’auto sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso, indice di condizioni gravi, mentre il secondo è stato accompagnato in codice giallo.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo il tratto interessato dell’A10. Il traffico ha subito ripercussioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.