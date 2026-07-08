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Attualità | 08 luglio 2026, 11:48

Savona, parco giochi della Rocca senza altalena e scivolo transennato. Parodi: "E' alla nostra attenzione ma gli atti vandalici sono continui"

Per i bambini del quartiere restano sempre meno giochi a disposizione e, per divertirsi, spesso è necessario raggiungere altri parchi cittadini

È sempre più difficile per i bambini della zona della Rocca utilizzare il parco giochi. L'altalena è stata rimossa da più di un mese e non è mai stata sostituita; ora anche lo scivolo è transennato e inutilizzabile. L'alternativa è andare in un altro parco cittadino.

Una situazione che penalizza i residenti, soprattutto durante il periodo estivo, quando il giardino è uno dei punti di ritrovo per le famiglie del quartiere e, con il suo verde, garantisce un po' di fresco e riparo dal sole.

Per chi vuole portare i propri figli a giocare non resta quindi che spostarsi in un altro parco cittadino, con il conseguente disagio per le famiglie che abitano nella zona e che fino a poco tempo fa potevano contare su uno spazio giochi sotto casa.

"Sui giochi dei parchi cittadini abbiamo fatto tempo fa un grosso investimento, acquistandone per 80 mila euro – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi – ma ne restano ancora alcuni da sostituire. Purtroppo una delle principali cause della ridotta possibilità di utilizzare certe attrezzature è rappresentata dai continui atti vandalici. Solo pochi giorni fa abbiamo effettuato un sopralluogo all'area giochi del Prolungamento dove, per l'ennesima volta, la staccionata è stata divelta e danneggiata. Vengono inoltre spesso rotti gli ugelli dell'impianto di irrigazione dei prati cittadini. Bisogna quindi procedere anche all'acquisto di nuovi giochi e arredi da sostituire. È una questione alla nostra attenzione".

Elena Romanato

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