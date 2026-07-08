Nuovi agenti di Polizia, Lega Savona: "Risposta concreta alle richieste dei cittadini"

"Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di 70 nuovi agenti della Polizia di Stato in Liguria, di cui 13 saranno assegnati alla Questura di Savona e 9 al Commissariato di Alassio. Si tratta di un potenziamento concreto del presidio del territorio, che risponde a un’esigenza fortemente avvertita dai cittadini". Così Dario Ghezzi, commissario provinciale della Lega di Savona.

"Siamo consapevoli che la sicurezza sia una priorità assoluta per la popolazione e per il Governo, e che questi risultati arrivino in un contesto generale non privo di difficoltà. Proprio per questo, l’impegno della Lega è quello di continuare a offrire risposte tangibili ai territori, andando oltre le semplici dichiarazioni di principio. Il contrasto alla criminalità è da sempre un caposaldo della nostra azione politica".

"Desidero a nome della Lega Provinciale esprimere un sentito ringraziamento al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni al Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e all'Assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti per la costante attenzione dimostrata verso le comunità liguri. Questi nuovi innesti testimoniano la volontà di tutelare l’incolumità dei cittadini e di sostenere, nei fatti, il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine. Ai 70 nuovi agenti vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, uniti a un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in divisa che operano ogni giorno con sacrificio e dedizione", conclude Ghezzi.