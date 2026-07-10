Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno: un morto, traffico in tilt (FOTO)

AGGIORNAMENTO: concluse le operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato dal sinistro, la circolazione autostradale è stata ripristinata.

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Si verifica un incidente tra Savona e Spotorno all'altezza di Vado e scatta l'intervento dei soccorsi. Il sinistro che ha visto coinvolta una moto si è verificato poco dopo le 12.00 al km 47+500 in direzione Ventimiglia.

Pochi minuti dopo lo schianto, la circolazione è stata completamente bloccata, provocando la formazione di una coda che ha rapidamente raggiunto diversi chilometri. Successivamente il tratto di A10 è stato chiuso con l'uscita obbligatoria al casello di Savona.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale incaricato della gestione della viabilità, al lavoro per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso.

Purtroppo vani sono stati i tentativi di soccorrere il motociclista, un uomo di 68 anni di Torino, che purtroppo non ce l'ha fatta.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo l'A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia.

Ripercussioni si stanno verificando dal levante al ponente savonese anche sull'Aurelia. Proprio come accaduto nella direzione opposta nella giornata di ieri per via di un camion ribaltato tra Arenzano e Genova Prà.