Savona, Stefano Mancuso a "Parole Ubikate in mare" per presentare "Il cantico della terra"

Nuovo appuntamento con la rassegna "Parole Ubikate in Mare", che sabato 11 luglio, alle 21.15, porterà in piazza Sisto IV a Savona uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani, Stefano Mancuso.

Il botanico e saggista presenterà il suo ultimo libro, "Il cantico della terra" (Laterza), in un incontro dedicato al rapporto tra uomo, natura e ambiente. A dialogare con l'autore saranno Renata Barberis e Silvia Schiaffino.

L'iniziativa rientra nel calendario estivo della rassegna culturale promossa con il sostegno del Comune di Savona, del Comune di Albissola Marina, di Ubik e degli altri partner dell'evento, che anche quest'anno propone incontri con protagonisti del panorama culturale nazionale.

Un viaggio poetico e scientifico nella meraviglia della natura. Stefano Mancuso (uno dei massimi scienziati e divulgatori italiani, famoso in tutto il mondo per i suoi studi rivoluzionari sul mondo vegetale, considerato il fondatore della neurobiologia vegetale, una disciplina che studia l'intelligenza delle piante) rende omaggio al Cantico delle creature, invitandoci a ripensare il nostro posto nel mondo, tra amore, cura e sobrietà. Ciascuna strofa del testo poetico diventa, lo spunto per raccontare come frate sole, frate vento, sora acqua e madre terra rendono possibile l’esistenza della vita e ne proteggono i destini. Come solo l’amore e la cura per loro, come per tutti gli altri fratelli e sorelle – esseri viventi tutti –, permetteranno alla nostra specie di sopravvivere a lungo. Perché solo riconoscendoci parte di una famiglia più grande – quella della vita – potremo sperare di salvarla. Ingresso gratuito.