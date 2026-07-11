Teatro, sul palco del Festival di Borgio Verezzi Milena Vukotic porta in scena "L'inconveniente"

Sarà Milena Vukotic la protagonista della prossima prima nazionale del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Sant'Agostino, andrà in scena "L'inconveniente", commedia del pluripremiato autore spagnolo Juan Carlos Rubio, diretta da Luca Manfredi.
Accanto alla celebre attrice saliranno sul palco Giulia Fiume e Marco Grossi, per dare vita a uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico internazionale, venendo rappresentato con successo in numerosi Paesi, dall'Europa agli Stati Uniti.
La vicenda prende avvio da un espediente tanto semplice quanto originale: la vendita di un appartamento in nuda proprietà. La nuova proprietaria si trova però a fare i conti con l'anziana donna che continua ad abitarlo, un personaggio vivace, ironico e pieno di energia. Quella che inizialmente appare come una convivenza impossibile si trasforma progressivamente in un rapporto ricco di colpi di scena, emozioni e momenti di irresistibile comicità.
"L'inconveniente" affronta con leggerezza e intelligenza temi universali come il confronto tra generazioni, il valore dei legami umani e il significato della casa, alternando situazioni divertenti a momenti di riflessione.