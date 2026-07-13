Alassio, giro di vite della Capitaneria contro gli accampamenti abusivi in spiaggia: nove sanzioni

Proseguono i controlli lungo il litorale nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026". Il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, appartenente all'Ufficio Locale Marittimo di Alassio, ha condotto, insieme alle forze di pubblica sicurezza, un'intensa attività di vigilanza sulle spiagge libere del Comune di Alassio per contrastare il fenomeno degli accampamenti notturni realizzati con tende e gazebo.

L'operazione, svolta nell'arco di più giornate, ha visto impegnato un consistente numero di militari e agenti e si è conclusa con l'accertamento di nove sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 1.800 euro.

L'attività di controllo ha consentito di prevenire l'occupazione impropria delle spiagge libere attraverso l'installazione di tende, attrezzature da campeggio e altri allestimenti non consentiti, contribuendo al ripristino delle condizioni di regolare utilizzo del demanio marittimo.

La presenza congiunta degli operatori ha inoltre rappresentato un efficace deterrente nei confronti di ulteriori comportamenti illeciti, favorendo il rispetto della normativa vigente e garantendo una maggiore tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei bagnanti e del decoro delle aree interessate.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga fa sapere che l'attività di monitoraggio e controllo proseguirà con costanza su tutto il litorale di competenza.