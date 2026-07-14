Albissola, con "Sguardi", Erika Danello espone al Circolo degli Artisti

Sarà inaugurata sabato 18 luglio alle 18, al Circolo degli Artisti di Pozzo Garitta, ad Albissola Marina, la mostra "Sguardi", personale dell'artista Erika Danello.

L'esposizione propone una selezione di dipinti e ceramiche, offrendo al pubblico un percorso attraverso la produzione artistica dell'autrice. L'inaugurazione sarà aperta dal saluto del presidente del Circolo degli Artisti, Umberto Ravinale, mentre la presentazione critica sarà affidata a Luigi Cerruti, critico d'arte.

La mostra resterà aperta fino a domenica 2 agosto e sarà visitabile ogni giorno dalle 19 alle 23.