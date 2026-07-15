Osiglia, lavori urgenti all'acquedotto: senso unico alternato sulla Sp 16 e stop ai mezzi pesanti

Cambia temporaneamente la viabilità sulla Sp 16 di Osiglia. La Provincia di Savona ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di riparazione della rete acquedottistica danneggiata in località Barberis.
L’intervento interesserà il tratto compreso tra il chilometro 8+000 e il chilometro 9+000 della provinciale. Per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
Contestualmente sarà sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli con massa superiore a 3,50 tonnellate nello stesso tratto di strada, fino alla conclusione delle lavorazioni.
Le modifiche alla viabilità saranno in vigore lunedì 20 luglio 2026, dalle ore 7 alle ore 18, e comunque fino al completamento degli interventi previsti.
Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea, che potranno continuare a transitare.