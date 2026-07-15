Il Golfo dell’Isola in festa per Sant’Eugenio: la tradizionale processione delle barche e lo spettacolo pirotecnico

Grande festa nel Golfo dell’Isola in questo lungo fine settimana per celebrare Sant’Eugenio, il patrono di Noli. Quattro giorni di eventi, dal 10 al 13 luglio, hanno animato Noli e l’intero Golfo conquistando cittadini e turisti.

La manifestazione ha preso il via con la rassegna “Armonie & Ritmo nel Borgo”. Nel centro storico la tradizionale Fiera di Sant’Eugenio con i prodotti tipici organizzata dal Consorzio La Piazza.

Lunedì pomeriggio i due eventi conclusivi: nel pomeriggio la tradizionale processione delle barche e alla sera lo spettacolo pirotecnico.

Una dozzina di barche, accompagnate dalla guardia costiera, si sono ritrovate dalla spiaggia dei pescatori di Noli per partire verso l’Isola di Bergeggi. A bordo delle imbarcazioni anche il sindaco Ambrogio Repetto e don Adolfo Macchioli.

Qui la prima tappa con il lancio della corona in ricordo dei caduti in mare e la preghiera: “Ci troviamo qui dove è approdato Eugenio – ha ricordato don Adolfo Macchioli -. La leggenda dice che quando è scappato da Cartagine si è portato dietro l’isola di Bergeggi al quale è rimasto talmente affezionato che le sue spoglie sono state custodite nella città di Noli che lui aveva evangelizzato e una notte le sue spoglie sono tornate sull’isola e riprese dai pescatori e riportate a Noli. Il nostro essere qui è riprendere il suo viaggio. Noi ci affidiamo a lui perché sappiamo che il mare per noi è bello perché possiamo fare il bagno, prendere il sole, possiamo pescare ma sappiamo anche che purtroppo tanta gente in mare trova il suo ultimo giorno, cercando di navigarlo per un approdo più sicuro sia perché le avversità e a volte il mestiere ci mettono nella condizione di non riuscire a farcela”.



E’ stato ricordato anche Gaetano, un pescatore mancato il 12 luglio. Dopo la preghiera il ritorno alla spiaggia con benedizione dal mare verso terra e l’ultima tappa alla Madonna di Capo Noli. A chiudere ufficialmente i quattro giorni di festeggiamenti lo spettacolo pirotecnico sul mare dal molo Sant’Antonio.

Tra musica, tradizioni e specialità enogastronomiche, la festa ha riempito di vita il Golfo dell’Isola per tutto il weekend, dando a tutti l'appuntamento al prossimo anno.