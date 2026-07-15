Maturità 2026: ecco gli studenti che si sono diplomati col massimo dei voti negli istituti superiori di Savona

Si sono conclusi da pochi giorni gli esami di Maturità dopo le due prove scritte e gli orali e negli istituti scolastici superiori di Savona sono diversi gli studenti che si sono distinti con il massimo dei voti.

Savonanews ha fatto un "viaggio" nelle scuole del capoluogo pubblicando i nomi degli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con la votazione di 100/100 o di 100 e lode.

Quest'anno, con la legge n. 164/25 è entrato in vigore il nuovo Esame di maturità (ex Esame di Stato).

Sono rimasti immutati gli scritti, che ha visto compresa una prova di italiano e una di indirizzo, ma è cambiata, la prova orale e la composizione della Commissione che è stata ridotta a soli cinque membri (un Presidente, due commissari interni e due esterni).

All'orale gli studenti non hanno più ricevuto il documento da cui partire per organizzare il percorso interdisciplinare su tutte le materie, ma hanno presentato il proprio curriculum mettendo in risalto le loro esperienze scolastiche ed extrascolastiche, le attività di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) ed hanno affrontato quattro materie, le due degli scritti e altre due, decise dal Ministero, a seconda degli indirizzi di studi.

Gli alunni sono stati valutati in base a quattro indicatori ministeriali che riguardano l'acquisizione dei contenuti e dei metodi, la capacità di raccordo e la padronanza lessicale, la capacità di argomentare e, novità, la maturazione personale, l'autonomia e la responsabilità.

Liceo Classico-Linguistico-Artistico Chiabrera-Martini

5A Ludovico Bolla: 100 e lode

5b: Giulia Morelli:100

5C: Letizia Vulpetti, 100 e lode; Letizia Madaschi, Maria Vittoria Manni, Gloria Teti: 100

5F: Carolina Cerrina, Giada Fornace, Serena Rottigni: 100 e lode; Vittoria Ferraris, Charlotte Grabinski, Sofia Pastorino, Chiara Patetta: 100

5G: Sabrina Ghisolfi: 100

5H: Agnese Pagano, Ginevra Viti: 100 e lode; Lucrezia Falco, Luca Segarich: 100

5E: Alessia Romagnoli, Vigliola Cecilia: 100 e lode; Francesca Saettone:100

ISS/ITIS Ferraris-Pancaldo

5AN Nautico: Cristian Trespine: 100

5D Lorenzo Bernat: 100 e lode

5F: Gabriele Bensa: 100

5G: Itis: Manuel Gallo, Nadia Robiglio: 100

5I: Noemi Ferrari, Lorenzo Zunino: 100

5R: Danilo Riva: 100 e lode; Luca Lazzarini: 100

Liceo Scientifico Orazio Grassi

5A: Ismaele Romeo: 100

5B: Pietro Bosio, Simone Moraglio: 100 e lode; Andrea Grosso: 100

5C: Elena Mignonelli, 100 e lode; Leonardo Impellizzeri, Pietro Lacchini: 100

5E Giulia Badano, Luca Di Martino: 100

5F: Li Zi Youn, Anna Diano, Mattia Bolognese: 100

5G: Filippo Abbriata: 100

5H: Alice Geraci: 100 e lode

Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci

Al Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci di Savona, nei suoi vari indirizzi, alcuni alunni sono riusciti a raggiungere l'eccellenza, in particolare Alessia Maggiorotto (5F), Daniele Monaco (5U) e Giorgia Fontanini (5ASC) si sono diplomati con 100 e lode.

Il massimo del punteggio 100/100 è stato attribuito anche a Oliver Caringella (5R), Marianna Gaggero (5B), Clara Sinnappillai (5G), Aurora Apa (5E) del tecnico diurno, a Kilian Sciacqua (5U), Fiorenzo Rosa (5U), Ramona De Martin Polo (5U), Salvatrice Sabatino (5S) del tecnico serale, e a Leonardo Byberi (5DSCCP), Gabriele Pelle (5CSS), Chiara Rizzo, Lucrezia Di Sacco e Francesca Massa (della 5CSCCP) del professionale.

Al Liceo della Rovere per motivi legati alla privacy non sono stati resi disponibili i nominativi.

"Due studentesse, rispettivamente della 5B e della 5F, si sono diplomate con 100/100 e Lode; altri quattro studenti (delle classi 5DL, 5E, 5F) con 100/100. Tutti gli studenti dell'indirizzo Esabac hanno conseguito il doppio diploma: fra questi, cinque studenti hanno ottenuto il punteggio massimo di 20/20" hanno scritto dal liceo sul loro sito.