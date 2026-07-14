Sassellese, proseguono gli interventi sulle strade provinciali: conclusi i lavori sull'SP40 e SP49 (FOTO)

Con l’arrivo della stagione estiva, che ha consentito – nei limiti delle risorse disponibili – la programmazione di alcuni interventi definitivi di rifacimento della pavimentazione, si sono concluse, come da cronoprogramma, le operazioni di bitumatura lungo due direttrici del Sassellese: la SP 40 Urbe–Vara–Passo del Faiallo e la SP 49 Sassello–Urbe, nei territori comunali di Urbe e Sassello.

Gli interventi hanno interessato complessivamente circa 12.000 metri quadrati di asfalto, per un investimento pari a circa 230.000 euro, finanziato nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), promossa dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata al miglioramento e alla messa in sicurezza della viabilità secondaria.

Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con ulteriori interventi di messa in sicurezza del piano viabile mediante il rifacimento della pavimentazione lungo la SP 542 di Pontinvrea, in particolare in località Giovo Ligure, frazione del Comune di Pontinvrea. In questo tratto è prevista la posa di ulteriori 5.800 metri quadrati di asfalto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza di un’importante arteria dell’entroterra.

L’opera è finanziata con fondi della Provincia per un importo complessivo di circa 125.000 euro. Nel frattempo, nei giorni scorsi è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla manutenzione dei piani viabili e delle pertinenze della zona del Sassellese, per un importo complessivo di 340.000 euro, nell’ambito del programma ottennale 2022–2029 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “MIT 141 – D.M. 141 del 9 maggio 2022”. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di nuovi interventi di posa di conglomerato bituminoso “tappeto” lungo la SP 31 Urbe–Piampaludo–La Carta e la SP 52 Barreassi–Calizzano.