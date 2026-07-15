Savona, Stefania Truscia è il nuovo segretario generale di Palazzo Sisto

Una lunga carriera nella pubblica amministrazione, con incarichi di vertice in numerosi enti locali piemontesi e una consolidata esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa, della trasparenza e dell'anticorruzione. È questo il profilo professionale di Stefania Truscia, nuovo segretario generale del Comune di Savona.

Attualmente Truscia ricopre l'incarico di segretario generale della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Moncalieri e Pralormo, ruolo che svolge dal novembre 2019. È inoltre segretario dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia.

Nel corso della sua attività ha assunto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei controlli interni, presidente del Nucleo di valutazione e componente delle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata. A Moncalieri è stata anche responsabile dell'unità organizzativa dedicata ai servizi di direzione, segreteria generale, personale e organizzazione.

Prima dell'esperienza a Moncalieri, dal marzo all'ottobre 2019, è stata segretario generale della convenzione tra i Comuni di Leinì e Caselle Torinese, dove ha seguito, oltre alle funzioni previste dal Testo unico degli enti locali, anche i servizi legali, informatici, la segreteria degli organi istituzionali, la comunicazione e l'ufficio contratti.

Il curriculum documenta un percorso iniziato nei primi anni Duemila con incarichi di segretario comunale in diversi Comuni del Piemonte, maturando progressivamente competenze nella gestione amministrativa degli enti locali, nella programmazione, nell'organizzazione del personale e nel supporto agli organi politici.

Sul fronte della formazione, Truscia è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino e ha frequentato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, conseguendo l'abilitazione per l'accesso alla carriera di segretario comunale e, successivamente, le specializzazioni necessarie per ricoprire incarichi nelle segreterie di enti di fascia superiore.