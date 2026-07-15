Savona, il Comune avvia le sedute di Commissione per illustrare la variante al Puc

Tre sedute di commissione consiliare dedicata alla variante parziale al Puc, di cui la giunta Russo ha approvato lo Schema di Progetto e il relativo Rapporto Preliminare ambientale.

Nelle commissioni di domani, 16 luglio, 21 e 28 luglio ci sarà l'audizione dei progettisti incaricati dello studio Mate Soc. Coop di Bologna che illustreranno la proposta per modificare alcune regole urbanistiche del Comune, relativamente ad alcune aree ritenute strategiche e ad alcuni aspetti specifici, aggiornando anche il regolamento che disciplina il piano. Lo Schema di progetto che era stato approvato dalla giunta prevedeva l'individuazione di funzioni pubbliche oggetto della variante e che riguardano sei diversi spazi cittadini.

Tra gli interventi individuati come prioritari figura la riqualificazione dell'area di piazza del Popolo e degli Orti Folconi, dove l'obiettivo è realizzare un grande parco urbano capace di collegare le due sponde del Letimbro e rafforzare il corridoio verde lungo il torrente. Il progetto prevede anche una struttura polifunzionale destinata a eventi sportivi indoor, congressi, concerti e manifestazioni, oltre a nuovi spazi dedicati al senior living e all'abitare multigenerazionale. Completano il disegno una migliore connessione tra la stazione ferroviaria, l'Oltreletimbro e il centro storico ottocentesco, nuovi parcheggi strategici e una rete di percorsi ciclopedonali a servizio delle future aree pedonali.

Per Legino sono previsti il recupero dello stadio Bacigalupo e la riqualificazione di Palazzo Mascolo e di Palazzo Gavotti, che potranno ospitare funzioni di supporto al campus universitario e al polo sportivo. Nell'area dell'ex Centrale del Latte di corso Ricci è prevista la realizzazione di un parcheggio a servizio del quartiere di Villapiana, pensato anche come punto di connessione con lo svincolo dell'Aurelia bis.

Per l'ex area Mottura-Fontana, in via Servettaz, il progetto contempla un nuovo parcheggio inserito in una più ampia riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali intorno alla vicina scuola.

Infine, per l'ex carcere Sant'Agostino in piazza Monticello è previsto il recupero dell'antico complesso conventuale e degli spazi circostanti, insieme alla creazione di nuovi collegamenti pedonali verso via Paleocapa e la Villetta.

La variante individua inoltre i fronti mare di Levante e di Ponente come ambiti strategici per ricucire il rapporto tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, un intervento che il Comune intende sviluppare in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale e in continuità con i progetti già avviati.