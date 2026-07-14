Savona, una Fondazione unica per gestire Palazzo della Rovere e complesso del San Giacomo

La fondazione individuata come modello gestionale per il futuro polo culturale di Palazzo Della Rovere si occuperà anche del San Giacomo.

Lo ha detto l'assessore Ilaria Becco nella Commissione sulla variazione di bilancio. La costituzione della fondazione è stata già deliberata dalla giunta tempo fa, ma la novità è quella emersa nella commissione di ieri, quando l'assessore all'Urbanistica ha risposto ad una domanda del consigliere Angelo Schirru.

“il San Giacomo è, dopo Palazzo Della Rovere, il secondo edificio più importante dal punto di vista storico. Il fatto di poterlo riaprire e poterlo riutilizzare è un cambiamento molto importante per la nostra città. Nella costruzione della Fondazione per Palazzo Della Rovere abbiamo sempre immaginato che la Fondazione possa, una volta a regime, occuparsi anche della gestione del San Giacomo. Questo perché gli spazi del San Giacomo e di Palazzo Della Rovere sono complementari. Per caratteristiche e quindi alcune attività che ci possiamo immaginare, grandi mostre, esposizioni, a seconda della loro natura e tipologia possono trovare posto in un edificio piuttosto che in un altro”.

La Fondazione prevede di una garantire una gestione stabile e sostenibile nel tempo, mantenendo una regia pubblica ma coinvolgendo anche partner privati e istituzioni del territorio.

La scelta della Fondazione di partecipazione arriva al termine di un percorso di analisi condotto dalla società BASE di Milano, realtà specializzata nella gestione di spazi culturali rigenerati. Lo studio ha preso in esame diversi modelli di governance, individuando nella Fondazione la soluzione più adatta a conciliare il ruolo pubblico del Comune con il coinvolgimento di soggetti esterni in termini di competenze, idee e risorse.

La Fondazione sarà infatti un ente giuridico senza scopo di lucro, nel quale il Comune di Savona avrà il ruolo di socio fondatore insieme ai futuri partner pubblici e privati. L’amministrazione ha già avviato i primi contatti con enti, istituzioni e realtà del territorio potenzialmente interessate a partecipare al progetto.