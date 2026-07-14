Laigueglia, arriva il taxi per i piccoli del campo solare: "Così li proteggiamo dal caldo"

A Laigueglia è partito il servizio taxi organizzato dal Comune per il campo solare.

"Quest’anno abbiamo un alto numero di bambini piccoli iscritti al campo solare - afferma la consigliera delegata ai servizi sociali Lucia Facchineri - molti addirittura partono dai tre anni di età. Per questo motivo, considerando la stagione particolarmente calda, abbiamo ritenuto di evitare agli iscritti di camminare sotto il sole, organizzando un servizio taxi che ogni mattina li porterà dal Campo Sole, presso la scuola G.B. Badarò, alla spiaggia e, viceversa, all’ora di pranzo".

"Quest’anno - prosegue Facchineri - grazie ai risparmi ottenuti con lo spostamento della partenza del Trofeo Laigueglia ad Albenga, abbiamo potuto effettuare vari interventi di natura sociale, come il sostegno agli affitti per le persone in difficoltà, il cui bando è tuttora aperto, e il servizio taxi per il campo solare".