Mioglia accende la videosorveglianza: otto telecamere per controllare il territorio

Dopo l’installazione della prima rete di dispositivi collegati a un server centrale di controllo, il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Mioglia è ora operativo a tutti gli effetti. Il servizio può essere gestito sia dalla sede comunale sia da remoto.

L’attivazione definitiva è arrivata con il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy: sono stati infatti posizionati tutti i cartelli che segnalano la presenza delle aree videosorvegliate, rendendo ufficialmente attivo il sistema.

Sono otto, al momento, le telecamere installate sul territorio comunale, collocate nei punti ritenuti più sensibili. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contribuire alla prevenzione di episodi di vandalismo, come quelli che recentemente avevano interessato alcune strutture pubbliche.

I dispositivi controllano l’area sportiva, la zona camper con gli spogliatoi, il capannone comunale, il campo da tennis e via San Giovanni Bosco. Altre telecamere sono state installate a presidio della Casa Comunale, dell’incrocio tra via Acqui e via Roma, della zona della Chiesa con l’area picnic e dell’uscita del paese verso Schegli. Monitorate anche piazza Generale Rolandi, l’ingresso da via Savona e l’area delle scuole.

Il sistema è stato progettato per poter essere ampliato in futuro: la rete potrà quindi accogliere nuovi dispositivi qualora emergessero ulteriori esigenze di controllo del territorio.

Nei prossimi giorni è prevista anche l’installazione, ai tre principali ingressi del paese, dei cartelli con la scritta “Comune videosorvegliato”, un ulteriore elemento di informazione e prevenzione rivolto a residenti e visitatori.