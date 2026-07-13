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Attualità | 13 luglio 2026, 18:51

Mioglia accende la videosorveglianza: otto telecamere per controllare il territorio

Il sistema è operativo dopo il completamento degli obblighi sulla privacy. Monitorati punti sensibili del paese, dalla zona sportiva alle scuole. La rete potrà essere ampliata in futuro

Dopo l’installazione della prima rete di dispositivi collegati a un server centrale di controllo, il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Mioglia è ora operativo a tutti gli effetti. Il servizio può essere gestito sia dalla sede comunale sia da remoto.

L’attivazione definitiva è arrivata con il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy: sono stati infatti posizionati tutti i cartelli che segnalano la presenza delle aree videosorvegliate, rendendo ufficialmente attivo il sistema.

Sono otto, al momento, le telecamere installate sul territorio comunale, collocate nei punti ritenuti più sensibili. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contribuire alla prevenzione di episodi di vandalismo, come quelli che recentemente avevano interessato alcune strutture pubbliche.

I dispositivi controllano l’area sportiva, la zona camper con gli spogliatoi, il capannone comunale, il campo da tennis e via San Giovanni Bosco. Altre telecamere sono state installate a presidio della Casa Comunale, dell’incrocio tra via Acqui e via Roma, della zona della Chiesa con l’area picnic e dell’uscita del paese verso Schegli. Monitorate anche piazza Generale Rolandi, l’ingresso da via Savona e l’area delle scuole.

Il sistema è stato progettato per poter essere ampliato in futuro: la rete potrà quindi accogliere nuovi dispositivi qualora emergessero ulteriori esigenze di controllo del territorio.

Nei prossimi giorni è prevista anche l’installazione, ai tre principali ingressi del paese, dei cartelli con la scritta “Comune videosorvegliato”, un ulteriore elemento di informazione e prevenzione rivolto a residenti e visitatori.

Graziano De Valle

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