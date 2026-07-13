Cosseria, controlli sul viadotto Marghero: chiusure notturne per la Sp 28 bis e la Sp 11

Saranno quattro notti di lavori e possibili disagi per la viabilità nella zona del viadotto Marghero. La Provincia di Savona ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulle strade provinciali 28 bis “del Colle di Nava” e 11 “Marghero-Plodio-Carcare” per consentire una campagna di sondaggi sulle travi della struttura, affidata ad Autostrada dei Fiori Spa, concessionaria dell’autostrada A6 Torino-Savona per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le limitazioni interesseranno il tratto della Sp 28 bis al chilometro 22+950 circa e quello della Sp 11 al chilometro 0+061 circa, nel territorio comunale di Cosseria, dove il ponte attraversa le due arterie provinciali.

Lo stop al traffico scatterà nelle notti del 13, 14, 15 e 16 luglio, dalle 21 alle 6. La sospensione della circolazione sarà organizzata in modo alternato, in base all’avanzamento delle lavorazioni, senza coinvolgere contemporaneamente entrambe le strade.

Nella prima fase, tra lunedì 13 e mercoledì 15 luglio, i tecnici interverranno sulla campata sovrastante la Sp 28 bis. Successivamente, tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, le attività si concentreranno sulla parte della struttura che interessa la Sp 11.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto e seguire le indicazioni del personale incaricato della gestione della viabilità. Le verifiche fanno parte delle attività periodiche di monitoraggio delle infrastrutture, necessarie a garantire la sicurezza delle opere e programmare eventuali interventi.