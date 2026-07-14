Albenga, lite degenera in colluttazione: donna riferisce di essere stata morsa da pitbull

Notte movimentata in piazza Europa ad Albenga, dove una discussione sarebbe culminata in una colluttazione.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un diverbio tra una donna sulla quarantina, accompagnata da un uomo di origine straniera, e alcuni giovani presenti nella zona che avevano con sé due pitbull.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata e, durante la confusione, la donna avrebbe riportato ferite alle braccia, riferendo ai soccorritori di essere stata morsa dai cani.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, impegnati a ricostruire le fasi della lite e ad accertare eventuali responsabilità. Sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca di Albenga per prestare i primi soccorsi.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Pietra Ligure per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.