Guasto ad un camion sull'Aurelia ad Albissola: senso unico alternato in Corso Bigliati

AGGIORNAMENTO ORE 14.00: Circolazione ripristinata lungo il tratto stradale interessato.

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Si verifica un guasto ad un camion sull'Aurelia ad Albissola e sul posto la polizia locale sta regolando il traffico a senso unico alternato.

Il mezzo pesante che si dirigeva verso Savona è attualmente fermo all'altezza del ristorante "Il Timone" in Corso Bigliati.

Si stanno verificando lunghe code sul tratto con gli agenti che stanno cercando di mitigare la problematica che purtroppo negli anni è diventata una criticità piuttosto pesante. A causa del mezzo fermo e al blocco del traffico ci sono stati anche importanti ritardi dei bus di Tpl, con lunghe attese dei passeggeri alle fermate.